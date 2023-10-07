Какое удобрение нужно бросить в лунку при посадке озимого чеснока - урожай будет размером с кулак

Озимый чеснок надо сажать за две недели перед заморозками. Перед посадкой зубчики замочите на 10 минут в медном купоросе, это поможет им обеззаразиться от возможных болезней и вредителей.

Грядки приготовьте заранее, чтобы они осели. Выройте лунки и оставьте на неделю. Далее в каждую лунку разбросайте любое комплексное осеннее удобрение.

После этого засаживайте чеснок на расстояние 10-12 сантиметров между зубчиками. И посыпаем любым калийным удобрением - идеально подойдет зола.

После посадки обильно полейте чеснок водой и оставьте до весны.

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