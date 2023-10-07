Потрясены этим растворимым кофе: эксперты считают, что он не хуже вареного — аромат бесподобный

Эксперты «МаркиКачества» задались целью выявить марки растворимого кофе, который ни чуть не хуже по вкусу и аромату вареного напитка.

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Они также оценивали популярность кофе у российских потребителей, качество упаковки, возможность сохранения свойств напитка при длительном хранении.

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Самым лучшим растворимым кофе эксперты назвали Gevalia original. Напиток не обладает горечью, но имеет длительное послевкусие.

На второе место эксперты поставили растворимый кофе марки Bushido Kodo. Им понравилось, что напиток хоть и крепкий, но мягкий, без горечи.

Источник: markakachestva