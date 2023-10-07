Закопайте 1 таблетку в землю, и безнадежная орхидея перестанет гнить, нарастит новых жирных «деточек»

Даже самая безнадежная орхидея тронется в рост и покроется шикарными бутонами, если за ней ухаживать должным образом.

Начните с обработки против вредителей. Даже в комнатных растениях их куча, не забывайте про этот момент. Идеально подойдет средство фундазол.

Далее приступайте к корням. Используйте Метронидазол. Эти таблетки справляются с любой гнилью - орхидеи восстанавливаются моментально.

Можно развести одну таблетку в одном литре воды, а можно просто закопать в землю и полить сверху - как удобно.

Такой препарат поможет домашнему растению победить болезни, а также отрастить новых здоровых деточек.

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