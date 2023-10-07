Испытали турецкий метод чистки сковородок — в восторге: весь нагар размяк и стек, липкость растворилась

Этот турецкий метод очищения сковородок вызовет у вас восторг. Пожалуй, он самый простой и доступный.

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Вам не нужно будет подолгу надраивать поверхности чистящими средствами. Просто залейте средство кипятком и наслаждайтесь тем, что посуда очищается практически сама.

А понадобится нам кислородный отбеливатель в порошке. Отмерьте 1-2 столовых ложки отбеливателя, бросьте в таз, залейте кипятком и погрузите в него сковороды и крышки, которые нуждаются в очищении.

Оставьте минут на 30 и промойте жесткой стороной губки или щеткой. Наслоения размякнут под действием отбеливателя и легко отойдут.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»