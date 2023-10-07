Объявлены идеальные даты для посадки озимого чеснока - в каждом регионе по-разному

Россия - большая страна. И в каждом регионе озимый чеснок сажают в разное время. Но опытные садоводы предлагают ориентироваться на температуру за окном.

Озимый чеснок надо сеять за две недели до наступления заморозков - то есть минусовых температур. В центральной части нашей страны к процедуре приступают в середине октября, с 15 числа. На юге - в начале ноября, со 2 или 3.

Это делают для того, чтобы чеснок успел укорениться, но не пророс.

Даже если мороз ударит раньше, чем вы планировали - это не страшно. Растение все равно успеет пустить корни и дать урожай на следующий год. Земля не успеет так быстро промерзнуть.

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