Называем удобрения, которые не переносит проволочник: внесите сейчас — летом вредителей не будет

О том, чтобы в саду не было проволочника, нужно позаботиться уже сейчас. Обязательно избавьтесь от сорняка по периметру участка, особенно от пырея, который является рассадником этого вредителя.

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Также перекопайте участок земли, где водился проволочник с выворотом земли. Так вы подморозите личинок и яйца вредителя.

Кроме того, внесите в землю удобрения, которые проволочник не переносит. К ним относятся следующие средства: аммиачная селитра, сульфат аммония, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

Источник: ogorod.ru