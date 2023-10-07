Мыли волосы содой две недели — результату не нарадуемся: объем роскошный, у корней приподняты

Сейчас набирает обороты популярности старый советский метод мытья головы содой. Современницы поняли, что во времена СССР люди умели жить дешево и в то же время достойно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Содовое мытье головы позволяет очистить верхний слой кожи головы от ороговевших частичек, благодаря чему волосы стимулируются к росту, приподнимаются у корня, становятся пышными.

Также сода устраняет повышенную жирность волос, делает их вид опрятным. Но не стоит слишком часто мыть волосы содой. Делайте это 2–3 раза в неделю, подмешивая одну чайную ложку соды к одной столовой ложке шампуня.

Источник: luv.ru