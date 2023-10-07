Озвучен курс доллара на конец года: россияне захохотали, увидев эти цифры

Помощник президента Максим Орешкин обнадежил россиян в том, что к концу года рубль существенно укрепится, а доллар понизит свои показатели.

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин не исключает, что при благоприятных стечениях обстоятельств для отечественной валюты доллар к концу года будет колебаться в зоне 92-95 рублей.

По мнению Бахтина, динамика нефти со временным сыграет в пользу небольшого укрепления рубля уже к концу октября.

Источник: 1prime.ru