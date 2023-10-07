Кинули в унитаз и ушли по делам: порошок отлично все вычистит, налет уйдет махом

Даже самые старые минеральные наслоения легко поддаются этому методу очищения унитазов. Он доступен, прост, дешев.

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Нужно смешать несколько ингредиентов: 40 гр. соли, 125 гр. пищевой соды и несколько капель эфирного масла. Масло мы добавляем для распространения приятного аромата, если в этом нет необходимости, то упустите данный пункт.

Этот порошок бросайте в унитаз перед выходом из дома по делам, распределяйте по стенкам. Приходя назад, еще раз проходитесь щеткой и смывайте бачок. Вас будет ждать идеальная белизна!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».