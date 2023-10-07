Стираем белое с 1 таблеткой: эффект потрясающий, даже с дешевым порошком

Есть очень эффективный способ отбеливания вещей, который нравится современным хозяйкам простотой. Результат практически гарантирован.

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Налейте в таз горячую воду, растворите нужное количество стирального порошка, бросьте раскрошенную таблетку для посудомоечной машины. Замочите в составе белое белье на несколько часов и простирайте.

Вы увидите идеально простиранные белые вещи. Результат вас точно порадует, даже при использовании недорогого порошка.

Источник: Telegram-канал «Горничная»