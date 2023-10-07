Как правильно хранить сыр — трюк из СССР: все делают это сейчас неправильно

Современные хозяйки, открывая упаковку с сыром, часто потом оставляют его для хранения в ней же или перекладывают в полиэтилен, иногда в пластиковый контейнер. Все это неправильно.

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И пластик, и полиэтилен мешают поступлению воздуха к продукту, а для кисломолочной продукции это крайне важно.

В таких условиях сыр быстро портится и покрывается плесенью. Лучше заворачивать сыр в бумагу для выпечки. Именно в такой бумаге во времена СССР хранили почти все продукты в холодильнике.

Бумага впитывает посторонние запахи, не насыщая ими продукты, защищает их и не дает плесени развиваться.

Источник: Telegram-канал «Горничная»