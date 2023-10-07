Что надо дать смородине в октябре, чтобы летом кусты ломились от урожая: дачная мудрость

Смородина по осени нуждается в правильном подготовительном этапе, и речь не только про зимовку. Ведь канун холодов – это задел на будущий сезон, время главных подкормок и удобрения почвы.

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Мудрые дачники стараются успеть до первых заморозков. И в октябре снабжают ягоду калием и фосфором – именно в них кустарник и нуждается перед зимой. А это значит, что под куст сыплют крахмал и известь, которые богаты указанными элементами.

Для создания грунта с подкисленной средой (рН 5,5), который необходим смородине, применяют известь. После нее корни будут готовы усваивать другие полезные вещества. А крахмал отвечает за изобильный урожай. И обычно эти два ингредиента смешивают в единую подкормку.

Надо взять 300 г крахмала и 1 кг извести, перемешать и высыпать по 1 ст. ложке под куст. Затем почву покрывают перегноем, поливают обильно простой водой. На этом осенний уход за смородиной окончен – ягода готова к зимовке.

По материалам сайта Belnovosti