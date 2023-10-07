Зацепился за сотню: аналитики спрогнозировали курс доллара с 9 по 13 октября - будет еще больше

Первая неделя октября завершилась для национальной валюты ослаблением – доллар впервые с марта 2022 года прочно закрепился за трехзначную цифру и остался с ней на выходные. Теперь курс составляет 100,41 рубля за «американца».

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В связи с новыми вводными аналитики крупных банков страны дали свой расклад на следующую неделю октября, с 9 по 13 число.

Наибольший курс ожидают эксперты банка ПСБ – по мнению финансистов, американская валюта будет балансировать между 100 и 106 рублями. А вот в «БКС Мир инвестиций» сохраняют оптимизм и ждут отката к 97 рублям, однако верхней границей в случае скачка указывают 102 рубля. Но и это явно больше, чем в конце первой недели октября.

По материалам сайта "Коммерсант"