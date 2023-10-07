Свеклу на зиму заготовили так: получилось 2 в 1 - холодная закуска и заправка в борщ

Собрали урожай свеклы и не просто закинули корнеплоды в погреб, а намариновали вкусную закуску на зиму, которая еще и сгодится как заправка для борща. Останется только сварить мясной бульон и порубить картошки – суп готов. Итак, рецепт.

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На 1,5 кг свеклы берем 800 г моркови, 2 кг белокочанной капусты, 1 кг помидоров, 600 г репчатого лука, 500 мл растительного рафинированного масла, 300 мл воды, 3 столовые ложки сахара, 100 мл 9%-го уксуса, 2 столовые ложки соли, перец горошком, а также корень петрушки, лавровый лист.

Моем, очищаем овощи, трем свеклу и морковку на крупной терке, капусту мелко рубим соломкой. Помидоры нарезаем кубиками, измельчаем лук и зелень.

Все это погружаем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем растительное масло. Солим, перчим, кидаем лавровый лист.

Доводим до кипения и убираем огонь до минимального, томим полчаса. В самом конце добавляем уксус, выключаем плиту и тщательно перемешиваем заготовку. После этого раскладываем по банкам, закручиваем и убираем остужаться при комнатной температуре, а затем – в погреб.

По материалам телеграм-канала «Домашние заготовки»