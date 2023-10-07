Что будет дальше: в октябре доллару после 100 рублей предрекли незавидную участь

На первой неделе октября доллар впервые с 14 августа достиг «точки боли» - превысил 100 рублей. Американская валюта поползла вверх по нескольким причинам. Среди них и окончание налогового периода, и высокий спрос на валюту на внутреннем рынке.

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с mk.ru спрогнозировала, что же будет дальше с курсом валют. По мнению эксперта, в октябре его ждет незавидная участь – он откатится в «рамки». А вот к концу года, вероятно, отыграется.