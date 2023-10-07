Осенью перекопали огород с этой подкормкой: следующим летом ждем рекордный урожай

По прошествии дачного сезона почва требует дополнительной заботы и подкормки. Еще бы, за сезон она была истощена. И дачники, занимаясь осенними работами, понимают – сейчас они работают на перспективу.

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Состояние земли после посадок можно улучшить, если перекопку произвести с питательным и обогащающим средством. Агроном Анастасия Коврижных указывает – это калимагнезия. Богатый источник калия и магния, оно содержит и серу, необходимую для роста и развития растений.

Вносится в почву, независимо от вида – сухой или жидкой, - калимагнезия из расчета 30 гр на квадратный метр. Просто посыпали или полили землю, а затем тщательно перекопали. На следующее лето плодоносить огород будет рекордно.

По материалам сайта Belnovosti