Можно ли всегда стирать при 30 и 40 градусах: узнали, ахнули - теперь ошибок не совершаем

Изо дня в день множество хозяек выбирает для стирки температуру 30-40 градусов. Якобы, именно такая вода переносится большинством видов тканей благоприятно. Но эксперты не советуют включать такой режим всегда. И вот почему.

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Дело в том, что каждая ткань имеет собственную структуру и требует своих условий по уходу и стирке. Важно поглядывать в этикетку.

К примеру, деликатные виды тканей от 30-40 градусов могут пострадать. Такая температура рискует стать чересчур высокой для них. И лучше не совершать ошибок.

Не подходит 30-40-градусная стирка и для постельного белья, полотенец и текстиля, нуждающегося в дезинфекции. Все перечисленное погружают в барабан и выбирают режим с 60 градусами.

По материалам сайта Belnovosti