К утру обувь уже сухая, а вони как не бывало: хитрость для борьбы с влагой и зловонием из ботинок

С наступлением осени и дождливых дней обувь очень быстро может начать источать неприятный запах. Ведь просушить ее не так просто. Но существует одна хитрость, которая позволяет убить сразу двух зайцев – просушить до утра и убрать зловоние из ботинок.

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Если в доме есть кошка, наверняка найдется и горсть наполнителя для кошачьего туалета. Используйте ее, просто засыпав в каждую пару попахивающей обуви. Средство, как известно, борется с неприятными запахами и адсорбирует влагу очень легко, а значит решит и человеческую проблему.

А вот если котов в доме нет, то можно взять обычную пищевую соду и поступить точно так же. Пара ложек порошка в носочке, погрузили в ботинки и наутро вынули.

По материалам сайта Belnovosti