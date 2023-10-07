Как засолить капусту без банок, бочек и кастрюль: взяли морковь, соль, тмин, каждые 4 часа перемешиваем

С наступлением октября приходит время квашения капусты позднеспелых сортов. И можно легко обойтись без бочек и тазов при засолке. Рассказываем, как.

Рецепту следуем такому: на 1 кг капусты берется 1 шт моркови, 1 ст.ложка соли, 1 ч. ложка тмина. По вкусу можно взять сахар, черный перец, семена укропа, лавровый лист.

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Капусту и морковь нашинковать соломкой, посолить, сдобрить тмином и другими выбранными приправами. Тщательно смешать и сложить в полиэтиленовый пакет. Затем старательно потрясти его, завязать неплотным узлом и оставить на сутки при комнатной температуре.

Затем каждые 4 часа пакет развязываем, капусту перемешиваем. Когда сутки пройдут, заготовку надо убрать в холодильник на пару дней, а потом снимать пробу.

По материалам сайта Belnovosti