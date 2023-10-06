Чем полить герань после осенней стрижки: рецепт волшебного эликсира, который запустит рост побегов и цветов

Опытные цветоводы советуют обрезать герань каждую осень. Эта простая процедура помогает быстро омолодить куст. Но вот беда — некоторое время все-таки придется любоваться пеньками. Не хотите долго ждать свежих побегов? Тогда этот совет для вас.

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Оказывается, есть средство, которое может заставить герань активно наращивать листья и формировать цветочные почки. Рецепт очень простой. Возьмите 1 грамм кальциевой селитры, растворите препарат в литре воды и используйте этот состав для опрыскивания растений.

Вот увидите: после этой процедуры герань быстро пойдет в рост. Куст будет выглядеть полностью обновленным. И в скором времени пышно зацветет.

Источник: tut-news.ru