Шерсть не будет разбросана по дому: какие породы кошек практически не линяют

Стали известны породы кошек, от которых не летит шерсть клочками.

Есть те, кто хотел завести кота или кошку, но не делал это из-за страха частой уборки. Так как эти животные линяют и оставляют шерсть по всему дому.

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Но есть породы, которые почти не теряют шерсть, а значит можно смело обзаводиться новым другом.