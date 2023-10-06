Шерсть не будет разбросана по дому: какие породы кошек практически не линяют

Стали известны породы кошек, от которых не летит шерсть клочками.
Есть те, кто хотел завести кота или кошку, но не делал это из-за страха частой уборки. Так как эти животные линяют и оставляют шерсть по всему дому.
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Но есть породы, которые почти не теряют шерсть, а значит можно смело обзаводиться новым другом.
Например, девон-рексы обладают короткой шерстью. Это гипоаллергенная порода, которая не нуждается в частом вычесывании шерсти.
Ориентальная кошка тоже относится к короткошерстым породам. Об этом рассказали в vnimanie.pro.