Спешите подкормить пионы в октябре: если полить кусты этим составом — они будут цвести в два раза пышнее

Приближается середина октября. А это значит, что самое время внести осеннее удобрение для пионов. Желательно это сделать до 10–15 числа. Пока не пришли серьезные морозы.

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В это время пионовым кустам потребуется дать хлебную подкормку. Готовится она просто. Нужно взять ржаную буханку, нарезать ее на куски и залить 10 литрами отстоянной воды. После этого следует подождать 48 часов.

По прошествии этого времени удобрение нужно пропустить через сито и внести под кусты методом полива. На один корешок хватит 0,5 литра подкормки.

Если четко следовать этим рекомендациям, пионы будут пышно цвести весь следующий сезон.

Источник: novochag.ru