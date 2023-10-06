Четыре знака будут купаться в деньгах: кому астрологи предсказали большую удачу в октябре

Астрологи назвали четыре знака, которым в октябре невероятно повезет с получением денег.
Оказалось, Тельцов, Раков, Козерогов и Весов судьба наградит материальными благами.
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Во-первых, Тельцам любимая работа наконец-то начнет приносить не только удовольствие, но финансы.
Интуиция поможет Ракам инвестировать в нужные проекты. А это в свою очередь увеличит доходы знака.
Весам поступит заманчивое предложение, которое поможет им разбогатеть.
Козероги будут вознаграждены за свой трудоголизм. Возможно, им повезет даже в лотерее. Об этом рассказали в sterlegrad.ru.