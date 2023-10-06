Как засолить скумбрию за 10 минут: делимся простым рецептом — получается в 100 раз вкуснее, чем в магазине

Скумбрия является не только вкусной, но и очень полезной рыбой. В ее мясе содержится большое количество жирных кислот Омега-3 и витамин D.

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Но, к сожалению, в магазинах стоимость готовой рыбы довольно высока. А вот свежемороженая скумбрия обойдется совсем недорого. Поэтому предлагаем не тратиться и засолить ее самостоятельно. Рецепт очень простой. Процесс займет не более 10 минут.

Вам потребуется: одна скумбрия, литр воды, 45 граммов соли, пара лавровых листочков, душистый перец, чеснок и кориандр по вкусу.

Для начала очистите рыбу от внутренностей, удалите плавники, голову и хвост. Нарежьте тушку на крупные кусочки и займитесь рассолом.

Смешайте воду с солью и доведите состав до кипения. Добавьте в кастрюлю приправы и измельченный чеснок. Снимите рассол с огня. Остудите жидкость и поместите нее рыбу. Уберите скумбрию в холодильник на двое суток.

По прошествии этого времени рыба будет готова. Ее можно залить растительным маслом, посыпать репчатым луком и подавать к столу. Можете не сомневаться: будет очень вкусно. На магазинную рыбу вы больше не захотите смотреть.

Источник: gorodovoy.ru