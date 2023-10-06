Назван лучший сорт черной смородины: морозостойкий, ягода крупная, урожайность — до 10 кг ягод с куста

Выбираете, какую смородину посадить? Можете расслабиться. Ответ очевиден. Дачникам рассказали о сорте «Черный Бумер». Он хорош абсолютно во всем.

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Во-первых, саженцы этого сорта устойчивы к морозам до -35° С. Во-вторых, ягоды «Черного Бумера» отличаются крупными размерами и отменным вкусом. И, наконец, у него просто сказочная урожайность: с одного взрослого куста можно собрать до 10 кг смородины.

Плодоношение этого сорта приходится на конец июня — начало июля. То есть ягода начнет созревать гораздо раньше, чем у большинства соседей. И это тоже весомый аргумент в пользу «Черного Бумера».

Источник: novochag.ru