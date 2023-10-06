Картофель плюс перец, лук и чеснок: сделайте простое блюдо, от которого не оторваться

Далее к моркови добавляем перец и лук. Затем в сковороду кладем чеснок.

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А отварной картофель выкладываем в форму для запекания, посыпаем его солью, черным и красным молотым перцем.

Далее несколько помидоров нарезаем тонкими ломтиками и добавляем их к картофелю.

Сверху блюдо посыпаем зеленью петрушки и тертым сыром.

В духовке блюдо будет готовится около 15 минут. Об этом сообщили в Дзен-канале «Кушать подано».