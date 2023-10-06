Картофель плюс перец, лук и чеснок: сделайте простое блюдо, от которого не оторваться

Картофель и другие овощи. Фото: Global Look Press 

Это блюдо понравится вам и вашим близким.

Попробуйте приготовить вкусное и простое блюдо из картошки с другими овощами. Ваши домочадцы ахнут от вкуса.

Чтобы приготовить ароматную картошку, лучше брать небольшие клубни. 

Пока картошка будет вариться, стоит натереть морковь и обжарить ее на сливочном масле до мягкости. 

Далее к моркови добавляем перец и лук. Затем в сковороду кладем чеснок.

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А отварной картофель выкладываем в форму для запекания, посыпаем его солью, черным и красным молотым перцем. 

Далее несколько помидоров нарезаем тонкими ломтиками и добавляем их к картофелю.

Сверху блюдо посыпаем зеленью петрушки и тертым сыром. 

В духовке блюдо будет готовится около 15 минут. Об этом сообщили в  Дзен-канале «Кушать подано».

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