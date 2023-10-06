Вкусный и полезный: как приготовить майонез в домашних условиях

Стало известно, как приготовить майонез в домашних условиях.

Майонез обожаем многими. Но при этом некоторым приходится отказываться от этой заправки для блюд из-за высокой калорийности.

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Но можно приготовить самостоятельно вкусный майонез и не бояться, что в нем окажутся вредные добавки.