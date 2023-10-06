Вкусный и полезный: как приготовить майонез в домашних условиях

Стало известно, как приготовить майонез в домашних условиях.
Майонез обожаем многими. Но при этом некоторым приходится отказываться от этой заправки для блюд из-за высокой калорийности.
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Но можно приготовить самостоятельно вкусный майонез и не бояться, что в нем окажутся вредные добавки.
Необходимо одно куриное яйцо, а также четверть чайной ложки соли, половина чайной ложки сахара, 2/3 чайной ложки горчицы, половина столовой ложки лимонного сока и 200-250 миллилитров рафинированного подсолнечного масла.
Смешиваем яйцо, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Минуту нужно взбивать ингредиенты в блендере. И постепенно туда вливаем растительное масло.
Далее нужно убрать соус в холодильник и лучше его использовать в течение нескольких дней. Так как он натуральный. Об этом рассказали в sportkp.ru.