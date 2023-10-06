Прольется золотой поток — держите карман шире: Глоба указала на главного везунчика 2024 года

Профессиональный астролог Тамара Глоба указала на главного везунчика следующего года. Его выбрал Зеленый Дракон.

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По мнению специалиста, в 2024 году удача улыбнется Тельцам. Представители этого знака зодиака могут серьезно разбогатеть. Деньги сами пойдут в руки. Им подвернется повышение по службе или достанется счастливый лотерейный билет. Дракон все устроит наилучшим образом. Главное — не злить это мудрое существо.

Помните о том, что символ 2024 года не выносит эгоистов и мелочных людей. Чтобы Дракон захотел вас осыпать благами, нужно быть вежливым, внимательным и отзывчивым человеком. В общем, в следующем году у Тельцов появится шанс не только разбогатеть, но и стать чуточку лучше. Ведь, как известно, нет предела совершенству.

Источник: rosbalt.ru