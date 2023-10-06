Как решить вопрос с тараканами раз и навсегда: рецепт лучшего бюджетного средства против вредителей

Соседство с тараканами никому не понравится. Помимо того, что эти насекомые являются переносчиками многих серьезных заболеваний, они еще имеют не самую привлекательную наружность. В общем, пользы от них никакой. Поэтому не ждите, когда вредители заполонят все пространство. А приступайте к решительным мерам сразу же после обнаружения следов «усачей».

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Избавиться от тараканов не так уж и сложно. Просто нужно знать правильный рецепт. Чтобы освободить свою квартиру от назойливых насекомых, необходимо раздобыть 3-4 ложки манной каши, треть стакана сладкого чая и несколько щепоток тетрабората натрия. Все перечисленные ингредиенты нужно смешать и слепить из получившейся массы много мелких шариков.

Приманка готова. Как видите, получилось совсем недорого. Теперь останется только разбросать ее поблизости от мест обитания вредителей и можно спокойно отправляться спать. К утру тараканы сметут все подчистую, но переварить угощение, увы, не смогут.

Источник: novostivl.ru