Сажайте кусты черной смородины только в эти даты: список самых благоприятных дней октября 2023 года

Опытные садоводы предпочитают сажать черную смородину осенью. Так как весной и без того много дел. Кроме того, этот ягодный кустарник отлично чувствует себя зимой. Но чтобы растения успели укорениться и набраться сил до наступления периода покоя, нужно выбрать правильный день для их посадки.

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Ориентироваться стоит не только на погоду, но и фазы Луны. Кустарник следует поместить в землю за 2-3 недели до устойчивых заморозков. И желательно, чтобы день посадки пришелся на одну из благоприятных дат по лунному календарю.

К счастью, выбор довольно велик. В октябре 2023 года лучшими днями для манипуляций с черной смородиной считаются 6, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 26 числа. А вот 14 и 28 октября, напротив, являются самыми неблагоприятными. Остальные дни относятся к нейтральным. В это время Луна не помогает, но и не препятствует развитию молодых саженцев.

Источник: flowergarden.pro