Рецепт идеальной заправки для салатов: лучше масла и майонеза — можно сочетать с любыми продуктами

Классические заправки для салатов вроде майонеза или растительного масла — это уже прошлый век. Современные кулинары не боятся экспериментировать.

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Тоже хотите попробовать что-то новое? Тогда приготовьте малиновый соус по этому рецепту. Он идеально подойдет к любому салату. И, в отличие от майонеза, получится не только вкусным, но и полезным.

Вам потребуется: 3 столовые ложки малины, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса и половина чайной ложки меда.

Измельчите ягоды в пюре. Добавьте к ним все остальные ингредиенты. Хорошенько все перемешайте. Доведите массу до однородного состояния и используйте по назначению.

Важно: мед должен быть жидким. Если у вас под рукой только засахарившийся продукт, попробуйте растопить его на водяной бане.

Источник: lafoy.ru