Как хранили свеклу советские хозяйки: корнеплоды были свежими больше 6 месяцев — не вяли и не гнили

Многие дачники уже убрали свеклу с грядок. Теперь осталось просушить корнеплоды и сложить их на хранение в погреб. Так думают начинающие огородники. А их более опытные коллеги точно знают, что свекле нужны не только подходящие температурные условия, но и правильный сосед.

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Этим трюком пользовались советские хозяйки. Чтобы бордовые овощи оставались свежими более 6 месяцев, они клали их рядом с картофелем. Оказывается, эта парочка помогает друг другу. Картошка не терпит влаги, а свекла ее обожает. Она впитывает в себя все излишки, тем самым защищая картофель от сырости.

Инструкция простая. Чтобы добиться отличных результатов, нужно уложить картофель на дно деревянного ящика и присыпать его слоем свеклы. Вот и весь секрет. Сделайте так, вы будете в полном восторге.

Источник: издание belnovosti.by