Полнолуние просит завершить все дела: о каком дне в октябре предупреждают эзотерики

Стало известно, какого числа все поменяется в этом месяце.

Оказалось, что в октябре 2023 года наступит опасные день. И к нему нужно быть готовым.

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Речь идет о 14 октября. В эту дату произойдет новолуние. В этот период произойдет обнуление и запустятся новые процессы.