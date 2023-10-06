Полнолуние просит завершить все дела: о каком дне в октябре предупреждают эзотерики

Стало известно, какого числа все поменяется в этом месяце.
Оказалось, что в октябре 2023 года наступит опасные день. И к нему нужно быть готовым.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Речь идет о 14 октября. В эту дату произойдет новолуние. В этот период произойдет обнуление и запустятся новые процессы.
Поэтому важно к этой дате завершить все важные дела и лучше ничего не откладывать. Например, сдать все отчеты на работе или расстаться с нелюбимым человеком. Так удастся начать жизнь с чистого листа. Об этом рассказали в horoscopes.rambler.ru.