Лаваш получится лучше, чем в ресторанах — простой рецепт для всех хозяек

Лаваш. Фото: Global Look Press 

Попробуйте приготовить это блюдо самостоятельно.

Многие любят готовить шаурму в домашней остановке. Но вот лаваш для нее все равно приходится покупать в магазине.

Однако есть легкий рецепт приготовления лаваша. Так вам удастся полностью самостоятельно сделать шаурму.

Для приготовления понадобятся:

  • 360 г муки,
  • 200 мл воды,
  • 20 мл подсолнечного масла,
  • 0,5 чайной ложки соли.

Вам стоит выложить муку горкой, после чего стоит сделать в ее центре углубление. Сюда выливаем почти полный стакан соленой воды и масло.

Замешиваем тесто, пока оно не станет однородным.

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Из теста важно скатать шарик и положить его на 20 минут в холодильник. Не забудьте обернуть шар в пищевую пленку.

После тесто раскатывают и режут на 12 одинаковых честей.

Получившиеся из этих частей лепешки выпекают в разогретой до 220 градусов духовке. И затем лепешки стоит сбрызнуть водой и оставить на четыре часа под полотенцем. Об этом сообщили в belnovosti.by.

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