Лаваш получится лучше, чем в ресторанах — простой рецепт для всех хозяек

Замешиваем тесто, пока оно не станет однородным.

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Из теста важно скатать шарик и положить его на 20 минут в холодильник. Не забудьте обернуть шар в пищевую пленку.

После тесто раскатывают и режут на 12 одинаковых честей.

Получившиеся из этих частей лепешки выпекают в разогретой до 220 градусов духовке. И затем лепешки стоит сбрызнуть водой и оставить на четыре часа под полотенцем. Об этом сообщили в belnovosti.by.