Лаваш получится лучше, чем в ресторанах — простой рецепт для всех хозяек

Многие любят готовить шаурму в домашней остановке. Но вот лаваш для нее все равно приходится покупать в магазине.
Однако есть легкий рецепт приготовления лаваша. Так вам удастся полностью самостоятельно сделать шаурму.
Для приготовления понадобятся:
- 360 г муки,
- 200 мл воды,
- 20 мл подсолнечного масла,
- 0,5 чайной ложки соли.
Вам стоит выложить муку горкой, после чего стоит сделать в ее центре углубление. Сюда выливаем почти полный стакан соленой воды и масло.
Замешиваем тесто, пока оно не станет однородным.
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Из теста важно скатать шарик и положить его на 20 минут в холодильник. Не забудьте обернуть шар в пищевую пленку.
После тесто раскатывают и режут на 12 одинаковых честей.
Получившиеся из этих частей лепешки выпекают в разогретой до 220 градусов духовке. И затем лепешки стоит сбрызнуть водой и оставить на четыре часа под полотенцем. Об этом сообщили в belnovosti.by.