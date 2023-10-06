«Более вероятен в выходные»: синоптики предупредили о скором похолодании и мокром снеге в Москве

Синоптик рассказал, что в эти выходные большая вероятность появления мокрого снега на улицах столицы.

Александр Шувалов добавил, что температура ночью достигнет 0 °С.

«У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до 0 °С и слабо отрицательных значений», — рассказал Шувалов.

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