«Более вероятен в выходные»: синоптики предупредили о скором похолодании и мокром снеге в Москве

Синоптик рассказал, что в эти выходные большая вероятность появления мокрого снега на улицах столицы.
Александр Шувалов добавил, что температура ночью достигнет 0 °С.
«У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до 0 °С и слабо отрицательных значений», — рассказал Шувалов.
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«Пойдет снег, который потом перейдет в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастет... Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, потому что дневная температура будет около +5 °С», — заключил специалист в беседе с russian.rt.com.
Напомним, ранее синоптики сделали заявление о погоде в начале ноября.