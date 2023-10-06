Как приготовить нежное картофельное пюре: ни капли молока и масла — нужны совсем другие продукты

Если вы все еще продолжаете добавлять в картофельное пюре молоко и масло, то знайте: есть и другой вариант. Чтобы гарнир получится по-настоящему нежным и воздушным, нужно смешать вареную картошку со сметаной и яичным желтком.

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Этим трюком поделился шеф-повар Артем Мартиросов. Инструкция простая. На килограмм картофеля потребуется взять 200 граммов сметаны и 2 вареных желтка. Продукты следует соединить в глубокой миске и взбить с помощью погружного блендера.

Готовую толченку нужно украсить зеленью и можно подавать к столу. Вот увидите: вкус пюре вас приятно удивит. Гарнир будет буквально таять во рту!

Источник: gorodovoy.ru