Как приготовить нежное картофельное пюре: ни капли молока и масла — нужны совсем другие продукты

Фото: freepik.com / freepik

Так готовят толченку в дорогих ресторанах!

Если вы все еще продолжаете добавлять в картофельное пюре молоко и масло, то знайте: есть и другой вариант. Чтобы гарнир получится по-настоящему нежным и воздушным, нужно смешать вареную картошку со сметаной и яичным желтком. 

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Этим трюком поделился шеф-повар Артем Мартиросов. Инструкция простая. На килограмм картофеля потребуется взять 200 граммов сметаны и 2 вареных желтка. Продукты следует соединить в глубокой миске и взбить с помощью погружного блендера. 

Готовую толченку нужно украсить зеленью и можно подавать к столу. Вот увидите: вкус пюре вас приятно удивит. Гарнир будет буквально таять во рту!

Источник: gorodovoy.ru

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