Борщ славится не только своим неповторимым вкусом, но и насыщенным цветом. По крайней мере, так должно быть. Однако многие кулинары не справляются с этой задачей. Их суп получается бледно-розовым, а не ярко-красным. И дело не только в сырье. В первую очередь на цвет бульона влияет способ обжарки овощей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы хотите приготовить классический борщ, выбирайте свеклу маленького размера. Обычно такие корнеплоды содержат большее количество пигмента, нежели более крупные овощи.

Кроме того, запомните раз и навсегда: бордовый корнеплод нельзя обжаривать на растительном масле. Вместо этого свеклу следует смешать с помидорами и томатной пастой, накрыть крышкой и томить на огне ниже среднего.

Помимо этого, в овощную массу можно добавить лимонный сок. Кислый фрукт поможет сделать цвет борща более ярким и обогатит его вкус.

Сделайте все в точности, как описано в этой инструкции, и вашим кулинарным навыкам будут завидовать все соседки.

Источник: издание belnovosti.by.