Правила идеального стейка: как не сделать ошибку при выборе говядины

Чтобы приготовить вкусный стейк из говядины, важно знать не только нужный рецепт, но и как правильно выбрать мясо.
Опытные хозяйки уверены, первое и самое главное правило при выборе мяса для стека — говядина должна быть свежей.
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Второе правило — мясо не должно липнуть к рукам. При нажатии на говядину почувствуйте упругость мяса.
Третье правила — мясной кусок должен быть однородной текстурой.
Четвертое правило — ровный цвет мяса.
Пятое правило — лучше выбирать охлажденный продукт. Замороженное мясо тоже допустимо. Об этом рассказали в belnovosti.by.