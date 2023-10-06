Правила идеального стейка: как не сделать ошибку при выборе говядины

Стейк. Фото: Global Look Press

Так вам удастся избежать неприятного вкуса у блюда во время еды.

Чтобы приготовить вкусный стейк из говядины, важно знать не только нужный рецепт, но и как правильно выбрать мясо.

Опытные хозяйки уверены, первое и самое главное правило при выборе мяса для стека — говядина должна быть свежей.

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Второе правило — мясо не должно липнуть к рукам. При нажатии на говядину почувствуйте упругость мяса. 

Третье правила — мясной кусок должен быть однородной текстурой.

Четвертое правило — ровный цвет мяса.

Пятое правило — лучше выбирать охлажденный продукт. Замороженное мясо тоже допустимо. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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