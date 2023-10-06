Правила идеального стейка: как не сделать ошибку при выборе говядины

Чтобы приготовить вкусный стейк из говядины, важно знать не только нужный рецепт, но и как правильно выбрать мясо.

Опытные хозяйки уверены, первое и самое главное правило при выборе мяса для стека — говядина должна быть свежей.

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Второе правило — мясо не должно липнуть к рукам. При нажатии на говядину почувствуйте упругость мяса.