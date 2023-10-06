Какой корм купить котам и кошкам – рекомендации «МаркиКачества»

В «МаркеКачества» рассказали, какой корм можно с уверенностью брать для своих любимых котов и кошечек.
Несмотря на уход зарубежных брендов, в России осталось сбалансированное и недорогое питание для домашних животных.
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Эксперты «МаркиКачества» посоветовали брать для своих любимых питомцев корм «Мираторг». Поскольку это проверенный производитель.
Также специалисты советуют корм Blitz. Потому что так удастся найти лучшее соотношение цены и качества.
А еще бренд Delicana производит сбалансированный корм.
Помимо перечисленных кормов, в десятке лучших у «МаркиКачества» оказались «Велкорм», «Компания Зоогурман», «Гранд-Альфа», «Лимкорм», «Родные корма»,«Р-Трейд», «ПродКонтрактИнвест». Об этом рассказали в markakachestva.ru.
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