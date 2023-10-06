Уберите лопату в сторону: дачникам рассказали, почему не нужно перекапывать огород каждую осень

Копать или не копать? Все большее количество дачников задается этим вопросом. Огородники старой закалки упорно твердят, что нужно обязательно рыхлить почву каждую осень. Но это не так. На самом деле, все зависит от качества земли.

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Если вы имеете дело с тяжелой глинистой почвой, то осенняя перекопка обязательно нужна. Эта процедура поможет насытить землю кислородом. И сделает ее более рыхлой. А в случае с легким песчаным грунтом работу стоит до весны, чтобы не тратить время впустую.

Кроме того, нужно смотреть и на климат. Если в ваших краях преобладает жаркая и сухая погода, то пахать огород можно раз в году. А вот влажный и холодный климат влияет на плотность почвы не лучшим образом. Поэтому в таких регионах землю нужно рыхлить как можно чаще.

Источник: tut-news.ru