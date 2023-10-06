Добавьте соду при жарке лука — эффект поразит вас

Опытные хозяйки знают, как правильно обжаривать лук, чтобы он получился вкусным и красивым. Для этого они берут соду.
Нашинкованный лук имеет неприятное свойство — подгорать на сковороде. Поэтому для создания карамельно-золотистой нарезки рекомендуется использовать соду.
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Вначале обжаривайте лук до золотистости на растительном масле.
А далее посыпьте лук содой из расчета треть чайной ложки на 300 граммов овоща. Об этом рассказали в belnovosti.by.
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