Добавьте соду при жарке лука — эффект поразит вас

Лук. Фото: Global Look Press 

Примените этот способ, если не получается добиться идеально золотой корочки во время обжарки.

Опытные хозяйки знают, как правильно обжаривать лук, чтобы он получился вкусным и красивым. Для этого они берут соду.

Нашинкованный лук имеет неприятное свойство — подгорать на сковороде. Поэтому для создания карамельно-золотистой нарезки рекомендуется использовать соду.

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Вначале обжаривайте лук до золотистости на растительном масле.

А далее посыпьте лук содой из расчета треть чайной ложки на 300 граммов овоща. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стало известно, как приготовить пышный омлет без духовки за 15 минут.

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