Не подходи: в Госдуму внесли законопроект против сталкеров и преследователей

В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение. Документ предполагает добавить в Гражданский кодекс РФ новую статью 14.1, запрещающую нарушителю приближаться на определенное расстояние или иным образом контактировать с пострадавшим.

Пока что суд может запретить преследователю только звонить и писать письма (в электронном или бумажном формате) своей жертве, а вот приближения и разговоры вживую ограничить нельзя. Депутаты из партии «Новые люди» хотят исправить это с целью защиты граждан.

«Сейчас нет уголовной ответственности за преследование кого-либо. Огромного количества трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли», — цитирует MK.ru парламентария Сардану Авксентьеву.

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Предложенная мера может, к примеру, обезопасить женщину от преследований бывшего мужа-тирана или звезду шоу-бизнеса от фаната-сталкера. Принимать решение о запрете будет суд при наличии соответствующих оснований.