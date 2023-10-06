Бюджетный сухой корм для кошек — три лучшие марки: сбалансированный состав, низкая цена

Эксперты «МаркиКачества» провели свое независимое исследование, проверив сухие корма для кошек в бюджетном сегменте. Владельцы домашних животных всегда с особой тщательностью подбирают корма для своих пушистых домоседов. Даже сравнительно недорогая продукция может отличаться пригодным качеством.

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На первом месте сухой кошачий корм — Purina One (4,91 балла). Средняя цена — 576 рублей за 1,5 кг. В этой продукции высокое содержание белка — мяса и рыбы. В линейке есть корма для котят, взрослых, старых и стерилизованных кошек. Сбалансированный состав для корма эконом-класса.

На втором месте сухой кошачий корм — Cat Chow (4,83 балла). Средняя цена — 450 рублей за 0,5 кг. Относительно неплохой бюджетный корм. Он содержит все, что нужно кошке: белки, углеводы, клетчатку, витамины и различные полезные вещества.

На третьем месте сухой кошачий корм — Perfect Fit (4,83 балла). Средняя цена — 620 рублей за 1,2 кг. В качестве плюсов пользователи в отзывах называют невысокую стоимость, наличие большого количества белков животного происхождения, доступность в магазинах.

По материалам markakachestva