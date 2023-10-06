Лучшая осенняя подкормка для малины: внесите до 15 октября — ягода будет крупнее сливы и слаще меда

Если вы до сих пор не внесли удобрения для малины, поспешите, важно успеть до холодов. В противном случае кусты будут хилыми, а такие растения точно не смогут порадовать богатым урожаем.

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Чтобы добиться от кустарника высокого качества урожая, нужно обеспечить его в октябре фосфором. Для этой цели рекомендуется использовать препарат под названием суперфосфат.

Вносится удобрение очень просто. Необходимо рассыпать гранулы под кустами и заделать их в верхний слой грунта. Не переусердствуйте: на один корешок нужно брать около одной столовой ложки препарата.

Процедуру можно завершить поливом. Вода поможет кустарнику быстрее усвоить питательные вещества.

Если все сделать так, как написано в инструкции, ягода будет невероятно крупной и очень сладкой.

Источник: Дзен-канал «Удачный урожай»