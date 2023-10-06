Гигантские сорта помидоров, любимцы у дачников — есть за что подержаться, арбузная мякоть

Уже сейчас стоит закупить семена томатов, которые вы планируете посадить на своих участках в следующем году. Хорошие быстро раскупают, поэтому имейте это ввиду.

Самый популярный сорт среди гигантских — «бабушкин мед». Это классические сладкие помидоры с арбузной мякотью. Плоды вырастают весом больше одного килограмма. Сорт урожайный и очень вкусный.

Томаты «мультиколор» очень крупные и красивые. Снаружи оранжево-красные с разводами, внутри — алые. Практически не нуждаются в уходе, фитофтороз им не страшен.

Еще один удачный сорт — «федора». Похож на красное «Бычье сердце», но еще вкуснее. Плоды очень мясистые и сладкие, сплошное мясо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».