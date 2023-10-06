Яблоки, груши и вишня завалят урожаем, если в октябре подсыпать под деревья удобрение — какое именно

Осенью плодовые деревья надо подкармливать, ведь это такие же растения как и все остальные — они нуждаются в полезных элементах и страдают от вредителей.

Для того, чтобы укрепить деревца от холода, а также для закладки плодовых почек следующего года, внесите под яблони, груши, сливы и вишни удобрение, которое их защитит.

И именно в октябре растения нуждаются в подкормках пролонгированного действия. Внесите под каждое дерево по одному стакану калимагнезии и суперфосфата. Если дереву до трех лет, то нужно будет по половине стакана каждой подкормки.

Не помешает и хлористый калий. Потребуется по два стакана под каждое взрослое дело и по одному — под молодое.

С такими средствами деревья переживут зиму и не подпортятся.

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