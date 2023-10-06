Теперь орхидеи поливаем только так — шикарные бутоны заполонят весь подоконник, а какой запах

Если вы хотите, чтобы орхидеи постоянно цвели и украшали ваши подоконники — научитесь их правильно поливать. Для этого налейте в банку один литр воды комнатной температуры и выжмите в нее одну треть лимона.

Орхидеи обожают кислую среду. И после такой подкормки моментально выпускают корни, а также шикарные бутоны.

Но это еще не все. В раствор надо добавить стимуляторы для корней. Подойдут четыре капли циркона.

Перемешайте удобрение и поливайте один раз в две недели. Кстати, на поверхности должна появиться пенка — это значит, что раствор готов к употреблению.

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