Чем заменить навоз, чтобы в разы повысить урожай — современное удобрение, только придумали

Картофель и томаты опустошают почву, высасывая из нее полезные вещества. Поэтому под овощи надо постоянно вносить удобрение, а если нет такой возможности, то из года в год лучше всего менять место под посадку.

Многие дачники считают, что самая лучшая подкормка — это навоз. Но в современное время это уже не так.

Для начала после уборки урожая тщательно очистите грядки от ботвы и лишнего мусора. Прорыхлите грунт граблями. Затем высеивайте сидераты, заглубляя немного их в почву. Эти растения напитают землю полезными веществами.

После — используйте новые удобрения, которые недавно изобрели ученые. Это «Агровит Кор», «Эколист» и «Кристалон». Используйте согласно инструкции, и никакой навоз не понадобится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».