Кора на дачных деревьях перестанет трескаться, раны уйдут — возьмите канцелярский нож

Кора на любых деревьях часто лопается, отслаивается от древесины. В итоге эти участки высыхают, в них попадают грибки, которые угнетают растение, оно перестает нормально расти и может даже погибнуть.
Чтобы на стволах и скелетных ветвях деревьев не было трещин — можно использовать один эффективный метод, который действительно работает.
Любое дерево, начиная с трехлетнего возраста после посадки, бороздуйте. Делают это ранней весной во время сокодвижения.
Для начала определите толщину коры с помощью канцелярского ножа. Затем выдвиньте лезвие на нужную длину и зафиксируйте. И с высоты в два метра на центральном проводнике до самой почвы сделайте разрез коры до древесины.
Точно такой же разрез сделайте на всех скелетных и полускелетных ветках.
Очень важно сразу же после процедуры замазать разрезы садовым варом. В итоге ваша проблема решится раз и навсегда.
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