Эксперты назвали лучшую курицу на российском рынке: без антибиотиков, минимум жира и максимум белка

Специалисты Роскачества провели исследования и выяснили, какая курица на российском рынке самая полезная. По результатам экспертизы и оценки потребителей победил цыпленок торговой марки «Приосколье».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Пробы показали, что в курице этого производителя нет антибиотиков, много белка и довольно низкий процент жира. Чем не может похвастаться большинство аналогичных продуктов.
В пользу цыпленка от «Приосколья» говорят не только лабораторные заключения, но и отзывы потребителей. Курочка этой марки получила высокую оценку от 86,21% покупателей.
Источник: vnimanie.pro