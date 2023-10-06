Эксперты назвали лучшую курицу на российском рынке: без антибиотиков, минимум жира и максимум белка

Специалисты Роскачества провели исследования и выяснили, какая курица на российском рынке самая полезная. По результатам экспертизы и оценки потребителей победил цыпленок торговой марки «Приосколье».

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Пробы показали, что в курице этого производителя нет антибиотиков, много белка и довольно низкий процент жира. Чем не может похвастаться большинство аналогичных продуктов.

В пользу цыпленка от «Приосколья» говорят не только лабораторные заключения, но и отзывы потребителей. Курочка этой марки получила высокую оценку от 86,21% покупателей.

Источник: vnimanie.pro